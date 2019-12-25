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В Петербург возвращаются победители и призеры Паралимпиады
Сегодня, 17:10
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В Петербург возвращаются победители и призеры Паралимпиады

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Спортсмены прибудут в Пулково из Москвы в 11:10 во вторник, 14 сентября.

Во вторник, 14 сентября, в Петербург вернутся победители и призеры Паралимпийских летних игр Токио-2020. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту.

Спортсмены прибудут в Пулково из Москвы в 11:10. В Северную столицу возвращаются трехкратный победитель Паралимпийских летних игр по плаванию Токио-2020 Андрей Калина, 3-х кратный бронзовый призер по плаванию Владимир Даниленко и бронзовый призер соревнований по бочча Дарья Адонина.

Ранее мы писали, кто из паралимпийских спортсменов вернется в Петербург с медалями. Петербург выделит 20 млн рублей на премии правительства победителям и призерам Паралимпиады. 

Фото: Piter.tv

Теги: паралимпиада, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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