Кто из паралимпийских спортсменов вернется в Петербург с медалями

В этой статье Piter.tv более подробно расскажет о каждом из них.

Открытие XVI летних Паралимпийских игр в Токио состоялось 24 августа. Петербург представляют 19 спортсменов в составе национальной сборной. На сегодняшний день в медальном зачете страна расположена на четвертом месте. Российские спортсмены принесли 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых медалей, всего 112 наград. В этой статье Piter.tv более подробно расскажет о каждом из них.

Владимир Даниленко – пловец, бронзовый призер Паралимписйких игр – 2020 в Токио

Бронзовую медаль спортсмен завоевал на дистанции 200 метров вольным стилем. Он преодолел это расстояние за 4 минуты 15,95 секунды. До этого в заплыве на дистанции 100 м на спине у мужчин в классе S2, поражение опорно-двигательного аппарата, Даниленко выиграл бронзовую награду, показав время 2.02,74 минуты.

Владимир начал свою карьеру в 12 лет. Именно в этом возрасте он стал заниматься плаванием как адаптивным видом спорта. Первым тренером призёра была Ольга Николаевна Соловьева. Владимир родился 23 сентября 1999 года в Петербурге. В 2014 году он попал в детский дом ГБОУ школы № 13 Приморского района. По воспоминаниям воспитателей, будущий спортсмен тогда серьёзно увлекался шашками — на городских соревнованиях занимал призовые места. Однако позже отдал предпочтение плаванию.

Владимир — призер чемпионата Мира 2019 года в Лондоне, чемпион и серебряный призер чемпионата Европы 2020 года в Португалии, а также многократный чемпион и призер Чемпионатов России. Спортсмен является мастером спорта международного класса. В 2017 году он был награжден знаком "Горячее сердце". В Instagram Владимир активно делится с подписчиками событиями из жизни, рассказывает о тренировках и успехах на олимпиадах.

Евгений Швецов – бегун, трехкратный чемпион Паралимпийских игр, шестикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

На олимпиаде в Токио Евгений Швецов 31 августа завоевал серебряную медаль в беге на 400 метров среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он преодолел дистанцию за 53,60 секунды.

Евгений родился 28 февраля 1988 года в Омске. Спортсмен окончил Саранскую школу для глухих детей с двумя четверками. Он с детства увлекался спортом. Благодаря первым успехам в легкой атлетике, Евгений получил приглашение в Межрегиональный центр реабилитации глухих в Ленобласти. Первыми тренерами Швецова стали Михаил Алесин и Елена Зацепина. Всего за год он смог подготовиться к Чемпионату России, где он завоевал несколько медалей. Там спортсмен выиграл эстафету и забег на 800 метров.

Через год Швецов повторил свой успех на Чемпионате России, после отправился в Европу, где завоевал сразу 3 золота, получив приглашение на Паралимпиаду-2012. В Лондоне состоялся его триумф: Швецов выиграл 3 золотые медали, став самым титулованным атлетом. Практически никто до него не завоёвывал за один сезон столько наград.

Он имеет высшее образование. В 2018 году окончил Мордовский Государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева по специальности – педагогическое образование. В честь побед Евгения Паралимпийским комитетом была учреждена премия "Возвращение в жизнь". Швецов стал её первым обладателем. Известно, что спортсмен женат. В свободное время увлекается игрой в футбол, любит рыбалку и отдых на природе.

Андрей Калина – пловец, трёхкратный победитель Паралимпиады в Токио. Многократный чемпион и призёр Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, Всемирных игр, рекордсмен мира и Европы

Пловец сборной России Андрей Калина финишировал первым на дистанции 100 метров брассом в классе SB8 на Паралимпиаде 26 августа. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды.

Андрей Калина родился 21 июля 1987 года в городе Славянске (Украина). В 2009 году окончил Донбасский Институт Техники и Менеджмента по специальности – Правоведение, юрист, а в 2013 – и Донбасский Государственный Педагогический Университет по специальности – Физическое Воспитание.

Его первыми тренерами стали Казначеев Андрей Викторович и Казначеев Светлана Михайловна, заслуженные тренеры Украины и заслуженные работники физической культуры Украины. На протяжении шести лет в России его личный тренер Байдалова Ольга Николаевна, заслуженный тренер России. До 2013 года на международных соревнованиях он представлял сборную Украины. Спортсмен трижды становился паралимпийским чемпионом в 2004, 2008 и 2012 годах, на его счету также три серебряные и одна бронзовая медаль Игр. Он девять раз завоевывал золото на мировых первенствах и три раза - на чемпионатах Европы. Известно, что он женат. В свободное время Калина занимается структурированием дерева методом браширования, а также увлекается вейкбордингом и серфингом.

Леонид Крылов – многократный призер чемпионатов мира, победитель чемпионатов Европы, Кубков мира и чемпионатов России по гребле на байдарках и каноэ спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Крылов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио по гребле на байдарках и каноэ в классе KL3 3 сентября, он уступил победителю 0,109 секунды.

Он родился 2 февраля 1980 года в Москве. Выступает в команда обеих столиц. Карьеру в спорте он начал еще 1995 году, тогда занимался в СДЮСШОР "Спартак". У Крылова высшее образование. В 2004 году окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма(ГЦОЛИФК). Магистр физической культуры. На сегодняшний день он тренируется в Спортивной школе олимпийского резерва "Хлебниково".

Его первым тренером стал Солдаткин Евгений Михайлович. Сейчас – Лизунов Юрий Николаевич. Известно, что спортсмен женат, в свободное время занимается воспитанием сына.

Ранее Piter.tv сообщал, что Петербург выделит 20 млн рублей на премии правительства победителям и призерам Олимпиады.

Текст: Дарья Ромасюк

Фото: Instagram / vladimirdanilenko_, shvetsovrm.sportshool, Вконтакте / Паралимпийский комитет России, пресс-служба Смольного, пресс-служба Паралимпийского комитета России