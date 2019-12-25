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Петербург выделит 20 млн рублей на премии правительства победителям и призерам Олимпиады
Сегодня, 13:25
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Петербург выделит 20 млн рублей на премии правительства победителям и призерам Олимпиады

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Участники получат по 50 тысяч рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, какие награды получат участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Эфир с градоначальником 2-го сентября прошел на телеканале "78".

За золотую медаль полагается премия правительства в 5 млн рублей, ее получит 1 петербурженка. За серебряную медаль — 2,5 млн рублей. Таких медалистов 5 человек. За бронзовую — 1,5 млн рублей (3 спортсмена). Также премией наградят олимпийцев, которые заняли 4-6 места. Они получат по 600, 400, 300 тысяч, соответственно. За участие —  50 тыс. рублей.

Ранее петербургский горнолыжник рассказал, почему Паралимпиада важна для спортсменов с инвалидностью.

Фото: Олимпийский комитет России

Теги: олимпийские игры в токио, премия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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