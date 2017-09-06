Петербургский горнолыжник рассказал, почему Паралимпиада важна для спортсменов-инвалидов

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 5 сентября.

Совсем скоро в Токио состоятся Паралимпийские игры. Горнолыжник Сергей Александров рассказал "Петербургскому дневнику", почему соревнования так важны для участников.

По словам Александрова, на Паралимпиаде участники испытывают невероятные чувства. Им предстоит выступать на тех же площадках, на которых ранее выступали спортсмены Олимпийских игр. Спортсмен вспоминает, как проходили зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане: горнолыжники соревновались по тем же правилам, на тех же трассах, с тем же инвентарем, что и у олимпийцев.

Александров считает, что еще 20 лет назад в России "как будто не было спорта инвалидов", сейчас же всё иначе. По словам спортсмена, общественность стала больше проявлять интерес к паралимпийцам.

На Паралимпийских играх атмосфера совсем другая, чем на чемпионатах мира по паралимпийским видам спорта. Мы чувствуем огромное внимание со стороны журналистов, наши старты показывает телевидение, за ними следят многочисленные зрители. Сергей Александров, спортсмен

По его словам, спорт инвалидов существенно отличается от спорта здоровых людей, которые с раннего детства изо дня в день тренируются, чтобы добиться успеха. У паралимпийцев же есть и своя жизнь, поскольку многие спортсмены успели добиться определенных высот до получения травмы. Однако Параолимпийские игры для каждого спортсмена – важное событие в жизни.

Александров мечтает принять участие в Зимних Паралимпийских играх 2022. Он всячески готовится к ним, набирает очки на соревнованиях. Он надеется, что тренеры национальной сборной предоставят ему такую возможность.

Ранее мы писали, что сборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио.

Фото: ВКонтакте / Сергей Александров-Толстый