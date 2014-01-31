Петербургский пловец Владимир Даниленко завоевал вторую бронзовую медаль на Паралимпиаде

На дистанции 200 метров спортсмен завоевал награду вольным стилем. Так он преодолел это расстояние за 4 минуты 15,95 секунды.

В воскресенье, 29 августа, пловец сборной России из Петербурга Владимир Даниленко завоевал еще одну бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

На дистанции 200 метров спортсмен завоевал награду вольным стилем. Так он преодолел это расстояние за 4 минуты 15,95 секунды. Серебряная медаль оказалась у выходца из Чили - Альберто Абарса (4:14:17). Золото досталось бразильскому спортсмену Габриэль дос Сантос (4:06:52).

Напомним, 24 августа открылась паралимпиада в Токио. Она завершится 5 сентября. На Играх будут разыграны 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Ранее в Паралимпийских играх в Токио примут участие 19 петербуржцев.

Фото: Вконтакте / Паралимпийский комитет России