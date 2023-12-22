В Петербурге пройдет "Кубок Большой Невы"

Участники встретятся на гребной базе "Стрела".

Сегодня, 22 февраля, стартуют Всероссийские соревнования по зимнему плаванию "Кубок Большой Невы". Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Участники встретятся на гребной базе "Стрела". В состязании примут участие 440 пловцов в возрасте от 12 лет до 81 года. На соревнования прибыли спортсмены из регионов России, Республики Беларусь, Азербайджана, Сербии, Швейцарии и Франции.

На шести дорожках ледового бассейна, выпиленного в 60-сантиметровом льду, будут проведены заплывы на дистанциях от 25 до 200 м вольным стилем, брассом и баттерфляем. Температура воды — немногим более 0°С. Согреться пловцы смогут в мобильных банях и горячей купели. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Начало заплыва 22 февраля запланировано на 16:00. Отметим, что фестиваль будет длиться до 25 февраля. В остальные дни участники стартуют в 10:00 утра. Торжественная церемония открытия турнира пройдет завтра, 23 февраля, в 9:40.

Ранее мы писали, что в Ленобласти состоялся этап чемпионата России по ралли-рейдам.

Фото: Telegram / Пиотровский Online