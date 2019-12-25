В Паралимпийских играх в Токио примут участие 19 петербуржцев

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Во вторник, 24 августа, состоялось открытие XVI летних Паралимпийских игр в Токио. Петербург представят 19 спортсменов в составе национальной сборной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Программа включает соревнования по бочча, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле, настольному теннису, бадминтону, плаванию и легкой атлетике. Губернатор Петербурга Александр Беглов пожелал петербургским спортсменам успехов, ярких побед и позитивного настроя. По словам Беглова, участие наших атлетов в играх – "пример мужества, оптимизма и несгибаемой воли".

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. В состав сборной России входят 241 спортсмен, среди них 90 заслуженных мастеров спорта и 94 мастера спорта международного класса.

Ранее петербургский горнолыжник рассказал, почему Паралимпиада важна для спортсменов-инвалидов.

Фото: Instagram / canchareforma