Боевые пловцы отряда ПДСС ТОФ отработали задачи противодействия диверсионным силам условного противника

В ходе выполнения задач боевые пловцы отработали задержание подводных диверсантов условного противника.

Боевые пловцы отряда ПДСС Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи противодействия диверсионным силам условного противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учения прошли в акватории базы подводных сил ТОФ. В ходе выполнения задач боевые пловцы отработали задержание подводных диверсантов условного противника. Они также выполнили действия по обеспечению защиты кораблей, базирующихся на базе. Кроме того, в рамках учений был ликвидирован неизвестный подводный объект.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили пункт дислокации "Иностранного легиона" на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России