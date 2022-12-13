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Минобороны РФ: российские войска поразили пункт дислокации "Иностранного легиона" на Донецком направлении

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В результате боевых действий был поражен склад боеприпасов украинских войск и два опорных пункта с личным составом противника.

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации "Иностранного легиона" на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

В результате боевых действий был поражен склад боеприпасов украинских войск и два опорных пункта с личным составом противника. Пункт временной дислокации наемников находился в районе населенного пункта Архангельское.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО ТОФ в составе С-400 и комплексов "Панцирь-С" заняли новые позиционные районы.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, иностранный легион, минобороны россии, пункт дислокации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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