Минобороны РФ: российские войска поразили пункт дислокации "Иностранного легиона" на Донецком направлении

В результате боевых действий был поражен склад боеприпасов украинских войск и два опорных пункта с личным составом противника.

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации "Иностранного легиона" на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

В результате боевых действий был поражен склад боеприпасов украинских войск и два опорных пункта с личным составом противника. Пункт временной дислокации наемников находился в районе населенного пункта Архангельское.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО ТОФ в составе С-400 и комплексов "Панцирь-С" заняли новые позиционные районы.

Видео: Минобороны России