Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми

Следующие Игры пройдут в Париже в 2024 году.

На Национальном стадионе Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады-2020. Мероприятие прошло без зрителей ввиду ограничений из-за пандемии COVID-19.

По окончании церемонии глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Именно во Франции в 2024 году состоятся следующие Игры. Тушение огня состоялось под музыкальную композицию французского композитора Клода Дебюсси.

Я объявляю Игры XXXII летней Олимпиады закрытыми. Призываю молодежь всего мира через три года собраться вместе в Париже. Томас Бах, глава МОК

Сборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио. Таким образом спортсмены РФ заняли пятое место в "золотом" медальном зачете, по количеству наград – третье. Всего в копилке олимпийцев 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Данный перечень возглавляет сборная Соединенных Штатов (39-41-33), на втором месте – Китай (38-32-18). Тройку лидеров замыкает Япония (27-14-17).

Олимпиада-2020 проходила с 23 июля по 8 августа.

Ранее футболист Лионель Месси расплакался в ходе прощальной пресс-конференции по поводу ухода из испанского футбольного клуба "Барселона".

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России