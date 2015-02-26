Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Он может влиться в состав "Пари Сен-Жермен".

Футболист Лионель Месси расплакался в ходе прощальной пресс-конференции по поводу ухода из испанского футбольного клуба "Барселона".

Мероприятие состоялось 8 августа на стадионе "Камп Ноу".

Я был здесь всю жизнь. С 13 лет. И вот спустя 21 год я уезжаю. С женой. С моими тремя маленькими каталонско-аргентинскими детьми. И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом. Лионель Месси, футболист

Он отметил, что пока не подписывал контракт с каким-либо клубом. По словам Месси, после новостей о его уходе из "Барселоны" с ним связались представители нескольких команд. Одним из возможных мест продолжения карьеры футболист назвал "Пари Сен-Жермен".

Напомним, 5 августа руководство "Барсы" заявило, что не подпишет с Мессии новый контракт, так как он стал свободным агентом.

Ранее Месси записал видео для своего столетнего фаната. Мужчина на протяжении многих лет вел от руки на страницах своего блокнота статистику всех голов футболиста. Сейчас их 730.

Видео: Youtube/FC Barcelona