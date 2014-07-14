В Петербург вернутся магазины OBI под новым брендом

Cтруктура перейдёт семье бизнесмена из Казахстана Ерлана Сейсембаева. Одна из компаний бизнесмена развивает магазины OBI в стране по франшизе.

Магазины немецкой компании OBI могут вернуться в Северную столицу под новым брендом. Как сообщает "Коммерсант", структура перейдёт семье бизнесмена из Казахстана Ерлана Сейсембаева.

Одна из компаний Сейсембаева, развивает магазины OBI в стране по франшизе. По мнению экспертов, перезапуск гипермаркетов оценивается в 3 млрд рублей. Инвесторов ждет сильная конкуренция с другими участниками рынка из-за сложностей с поставкой.

Напомним, что сеть OBI ранее опровергла возобновление работы в Петербурге и России. Руководитель направления "Сад" сети гипермаркетов OBI Максим Суравегин заявил что в ближайшие 14 дней заработают все магазины сети "сначала в Москве, затем в Петербурге и во всей стране". 8 марта агентство DPA со ссылкой на заявление компании сообщило, что OBI прекращает работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины.

Ранее Piter.tv писал, что петербургская компания подала заявку на регистрацию бренда-клона IKEA. На прошлой неделе генеральный директор этой компании подал иск в суд, потребовав от IKEA квадриллион рублей за приостановление деятельности в России.

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