Петербургская компания подала заявку на регистрацию бренда-клона IKEA

На прошлой неделе генеральный директор этой компании подал иск в суд, потребовав от IKEA квадриллион рублей за приостановление деятельности в России.

Компания из Петербурга "Люксорта-Сервис" подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ". Отечественная компания занимается дизайном и ремонтом квартир. Об этом 22 марта пишет "РИА Новости".

Примечательно, что логотип выполнен в цветах и стиле шведского бренда IKEA. Отметим, что один из слоганов "ИДЕИ" — "Есть идея — есть IKEA".

Генеральный директор компании "Люксорта-Сервис" Константин Куккоев. На прошлой неделе он подал иск в суд, потребовав от IKEA квадриллион рублей за приостановление деятельности в России. Мужчина рассказал, что был шокирован закрытием магазинов. Он заявил, что состояние его здоровья резко ухудшилось из-за приостановки деятельности IKEA в России. Кроме этого, приостановка работы IKEA негативно сказалось на его бизнесе.

Ранее мы сообщали, что петербургская сеть магазинов "Детки" подала в суд иск о банкротстве. "Детки" начал свою деятельность с 2015 года. В сеть входили 27 магазинов, 23 из них работали в Петербурге.

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