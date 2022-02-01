IKEA рискует лишиться 2 млрд за отказ построить ТРЦ в Новоселье

СевНИИГиМ, который выступал партнером по строительству, хочет вернуть 1,8 млрд рублей основного долга и еще 284 млн, которые были выплачены в виде процентов за пользование чужими средствами.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе 2023 года рассмотрит иск Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) к Ingka Centres (владельцу комплексов IKEA и "Мега") о взыскании 2,08 миллиарда рублей. Об этом рассказали "Ведомости".



Дело в том, что компания "Ингка сентерс рус проперти Е", входящая в холдинг Ingka Centres, семь лет назад выкупила у СевНИИГиМ участок на 40 гектар между Красносельским шоссе и КАД в Лениобласти за 2,25 млрд рублей. Тут компания планировала построить ТРЦ "Мега Новоселье". Открыть ТЦ должны были в 2021 году, но за год до этого "Ингка сентерс рус проперти Е" отказалась от строительства.

СевНИИГиМ, который выступал партнером по строительству, хочет вернуть 1,8 млрд рублей основного долга и еще 284 млн, которые были выплачены в виде процентов за пользование чужими средствами.

Ранее руководство бывшего завода IKEA в Тихвине Ленинградской области отправило в простой более 50% сотрудников. Им будут выплачивать 2/3 от заработной платы до сентября 2023 года. Часть людей перевели на пятидневный график. С сентября 2022 года сотрудники работали неделя через неделю и получали 90% от оклада.

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