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Половину работников бывшего завода IKEA в Тихвине перевели в простой
Сегодня, 22:05
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anyagibova Добавить в Яндекс.Новости

Половину работников бывшего завода IKEA в Тихвине перевели в простой

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Компания планирует перезапустить производство.

Руководство бывшего завода IKEA в Тихвине Ленинградской области отправило в простой более 50% сотрудников. Им будут выплачивать 2/3 от заработной платы до сентября 2023 года.  Об этом 2 июня сообщили в ТАСС, ссылаясь на информацию профсоюза лесных отраслей.

Часть людей перевели на пятидневный график. С сентября 2022 года сотрудники работали неделя через неделю и получали 90% от оклада. Изменения произошли с 1 июня: часть из них перешла на график 5/2, а приблизительно 50% перевели в простой на 2/3 от заработка до сентября. Они больше не будут получать компенсацию за потерю ночных часов.

Каждый месяц эти условия будут пересматриваться.

Профсоюз лесных отраслей. 

По информации источника ТАСС, действия связаны с планами компании перезапустить производство на заводе.

Ранее мы сообщили о том, как в петербуржский автосалонах остановили продажи новых авто из-за проблем с ПТС. 

Фото: Piter.tv 

Теги: завод икея в тихвине, икея, работников отправили в простой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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