Половину работников бывшего завода IKEA в Тихвине перевели в простой

Компания планирует перезапустить производство.

Руководство бывшего завода IKEA в Тихвине Ленинградской области отправило в простой более 50% сотрудников. Им будут выплачивать 2/3 от заработной платы до сентября 2023 года. Об этом 2 июня сообщили в ТАСС, ссылаясь на информацию профсоюза лесных отраслей.

Часть людей перевели на пятидневный график. С сентября 2022 года сотрудники работали неделя через неделю и получали 90% от оклада. Изменения произошли с 1 июня: часть из них перешла на график 5/2, а приблизительно 50% перевели в простой на 2/3 от заработка до сентября. Они больше не будут получать компенсацию за потерю ночных часов.

Каждый месяц эти условия будут пересматриваться. Профсоюз лесных отраслей.

По информации источника ТАСС, действия связаны с планами компании перезапустить производство на заводе.

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Фото: Piter.tv