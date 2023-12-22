До конца мая в простой отправлены более 300 сотрудников бывшего завода Nissan в Петербурге

Бывший завод Nissan в Петербурге – на данный момент "Автозавод Санкт-Петербург" – отправил в простой 317 сотрудников предприятия до конца мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городского Центра занятости.
"Автозавод Санкт-Петербург" уведомил службу занятости о простое 317 работников (это менее трети штатной численности предприятия) до 31 мая 2024 года.
Пресс-служба Центра занятости Петербурга
Бывший автозавод Nissan впервые ушел в простой в марте 2022 года. В июне 2023 года на базе предприятия заработал "Автозавод Санкт-Петербург". По данным Смольного, в прошлом году там выпустили 10 тыс. автомобилей.
В январе 2024 года "Автозавод Санкт-Петербург" начал производить машины под брендом Xcite.
Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все