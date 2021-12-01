Петербургская сеть магазинов "Детки" подала в суд иск о банкротстве

"Детки" начал свою деятельность с 2015 года. В сеть входили 27 магазинов, 23 из них работали в Петербурге.

Петербургская сеть магазинов детских товаров "Детки" подала иск о банкротстве на 22,4 млн рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск 11 марта.

Ещё в декабре 2021 года на странице компании во "ВКонтакте" появились сообщения о ликвидации товаров. После этого закрылись магазины в Тосно, на Колпинском шоссе, проспекте Просвещения, в ТЦ "5 Озер" и "Лондон Молл". Уже в 2022 году закрылись точки в Москве, Подмосковье, Петербурге, Петергофе, Красном Селе, Кронштадте. Сейчас функционируют всего 6 магазинов сети.

По мнению гендиректора агентства "Infoline-Аналитика" Михаила Бурмистрова, детским магазинам приходится уходить из-за сильной конкуренции. Об этом он рассказал "Коммерсанту".

"Детки" начал свою деятельность с 2015 года. В сеть входили 27 магазинов, 23 из них работали в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Сеть магазинов "Детки"