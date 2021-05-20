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Петербуржец подал в суд на IKEA и потребовал квадриллион рублей за закрытие гипермаркетов
Сегодня, 20:41
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Петербуржец подал в суд на IKEA и потребовал квадриллион рублей за закрытие гипермаркетов

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Петербуржец является руководителем фирмы, которая занимается ремонтом и дизайном квартир. В проектах часто использовалась мебель и товары IKEA.

В среду, 16 марта, стало известно, что петербуржец обратился в суд с иском на компанию IKEA и указал сумму за моральный вред - один квадриллион рублей. Об этом сообщают "Невские Новости".

Мужчина рассказал, что был шокирован закрытием магазинов. Он заявил, что состояние его здоровья резко ухудшилось из-за приостановки деятельности IKEA в России. Кроме этого, приостановка работы IKEA негативно сказалось на его бизнесе. Петербуржец является руководителем фирмы, которая занимается ремонтом и дизайном квартир. В проектах часто использовалась мебель и товары IKEA.

Заявление мужчины рассмотрит Кингисеппский районный суд Ленобласти.

Фото: pixabay
 

Теги: икеа, квадриллион, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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