Сеть OBI опровергла возобновление работы в Петербурге и России

В сообщении подчеркнули, что магазины "останутся закрытыми на долгосрочную перспективу".

В России магазины немецкой сети хозяйственных OBI остаются закрытыми. Об этом 29 марта сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. В сообщении подчеркнули, что магазины "останутся закрытыми на долгосрочную перспективу".

Сегодня в telegram-канале форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли" руководитель направления "Сад" сети гипермаркетов OBI Максим Суравегин заявил о возобновлении работы сети в России.

Суравегин заявил, что в ближайшие 14 дней заработают все магазины сети "сначала в Москве, затем в Петербурге и во всей стране".

Напомним, что 8 марта агентство DPA со ссылкой на заявление компании сообщило, что OBI прекращает работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины.

Сегодня петербуржцы выстроились в огромные очереди в закрывающихся гипермаркетах Prisma.

Фото: pixabay

