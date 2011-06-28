В Петербург привезли 130 тыс. комплектов вакцины "Спутник Лайт"

За минувшие сутки в городе привились более 24 тыс. жителей.

В Северную столицу привезли новую партию вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщили в телеграм-канале "Петербург против коронавируса" в воскресенье, 19 декабря.

На фармацевтическую базу доставили 130 800 комплектов препарата. Напомним, что "Спутник Лайт" предназначен для ревакцинации либо для тех, кто перенес ковид полгода назад.

За последние сутки более 5 тыс. петербуржцев впервые привились от коронавируса. Свыше 19,9 тыс. жителей Петербурга полностью привились за последние 24 часа. Теперь в городе 2,5 млн вакцинированных граждан.

В Петербурге четвертый день подряд положительный тест на коронавирус получили менее 2 тыс. человек. Однако в городе подхватили новый штамм коронавируса уже два человека.

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