На Петербург движется московское тепло

В понедельник, 11 ноября, воздух в городе на Неве прогреется до плюс 6-8 градусов.

В Северной столице ждут московское тепло. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ранее между Петербургом и Москвой была разница в 10 градусов, сейчас она начнет понемногу сокращаться. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Вильфанда, мнение о том, что погода уходит из Петербурга в Москву, является ошибочным, и ситуация в настоящее время подтверждает это.

Отметим, что в понедельник, 11 ноября, погоду в городе на Неве будет формировать циклонический вихрь. Днем воздух прогреется до плюс 6-8 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с.

Ранее мы писали, что в Петербурге 10 ноября стало самым теплым за всю историю.

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