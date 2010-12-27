В течение дня в городе будет облачно с неустойчивыми прояснениями.

Погоду в Петербурге 11 ноября будет формировать циклонический вихрь, в центре которого оказался город. Об этом в Facebook сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в городе будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами пройдет дождь, поэтому теплее всего будет в первой половине дня. В Петербурге воздух прогреется до +6..8 градусов, в Ленобласти – до +4..9 градусов. Ветер придет с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет падать.

Самая низкая температура в Петербурге11 ноября была зафиксирована в 1921 тогда столбик термометра опустился до -15 градусов, самым теплым этот день был в 2008 году – плюс 11 градусов.

Фото: pixabay