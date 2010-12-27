В Петербурге 10 ноября стало самым теплым за всю историю

Воскресенье, 10 ноября, в Петербурге стало самым теплым за всю историю наблюдения за погодой. Днем температура воздуха прогрелась до +9,6 градусов, что не типично для начала ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погода "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.
В последний раз так тепло было 80 лет назад. Сегодня рекорд был побит на 0,1 градуса. Назвать точную цифру рекордной температуры можно будет только днем 11 ноября, когда снимут показания с максимальных термометров.
Завтра в Петербурге ожидается до +6 градусов и небольшие дожди.
Фото: pixabay.com
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