В понедельник в Петербурге пройдут небольшие дожди

Температура воздуха в городе достигнет +6 градусов.

В понедельник, 11 ноября, в Петербурге местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики прогнозируют теплую для ноября погоду - температура воздуха составит до +6 градусов. Ночью ветер будет дуть со скоростью 4-8 м/c, днем снизится до 2-5 м/с, а к вечеру вновь поднимется до 5-10 м/c. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Тепло и дожди в Северную столицу пришли из-за активного атлантического циклона.

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