В воскресенье Петербург окажется в центре атлантического циклона

Об этом в своем Facebook рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В воскресенье, 10 ноября, рядом с Петербургом проходит центр активного атлантического циклона. За счет этого в Северную столицу в последний день недели пришло тепло и дожди. Сегодня днем воздух в городе и Ленобласти прогреется до +10 градусов. Ветер, как и обещали ранее, будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

Также стоит отметить, что сегодня в Петербурге наблюдаются проливные дожди и туман. Давление упадет чуть ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба.

Ранее мы сообщали, что к 2026 году все котельные в Петербурге переведут на газ.

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