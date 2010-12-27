К 2026 году все котельные в Петербурге переведут на газ

За счет закрытия неэффективных мазутных котельных, а также угольных складов - в городе улучшится экологическая обстановка.

Александр Беглов, в ходе рабочего объезда Петродворцового района, посетил котельную, которая поставляет тепло в 440 зданий в Петродворце и Ломоносове. После посещения района губернатор Петербурга сказал, что к 2026 году все котельные города переведут на газ. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как сообщил градоначальник, в Петербурге существует 1100 котельных, из которых 71 работают неэффективно.

Котельная, которую посетил губернатор, недавно пережила капитальную реконструкцию и переведена на газ, за счет чего в районе значительно улучшилась экологическая обстановка. Причиной стало закрытие угольных складов и мазутных котельных района.

Подводя итоги, Беглов сказал, что уже 90% объектов теплоснабжения подтвердили, что готовы к зиме. До 15 ноября оставшиеся также получат паспорт готовности.

Ранее мы сообщали, что Беглов рассказал об итогах недели "ВКонтакте".

Фото: gov.spb.ru