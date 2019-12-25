В Петербург прибыл новый игрок "Зенита" Вендел

В среду утром футболист приземлился в Пулково.

Бразильский полузащитник Вендел прибыл в Петербург утром 14-го октября. Об этом сообщила пресс-служба "Зенита" в своей группе в "ВКонтакте".

Официально о переходе футболиста в состав сине-бело-голубых стало известно 6 октября. Ранее он выступал за лиссабонский "Спортинг". Контракт с игроком рассчитан на пять лет, до конца сезона-2024/25.

Неделю назад в своем Instgram Вендел написал о том, что "счастлив и замотивирован".

Ранее стало известно о том, что "Зенит" сыграет со "Спартаком" на "Газпром Арене" 16 декабря.

Фото: ФК "Зенит" / VK