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В Петербург прибыл новый игрок "Зенита" Вендел
Сегодня, 9:27
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В Петербург прибыл новый игрок "Зенита" Вендел

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В среду утром футболист приземлился в Пулково.

Бразильский полузащитник Вендел прибыл в Петербург утром 14-го октября. Об этом сообщила пресс-служба "Зенита" в своей группе в "ВКонтакте".

Официально о переходе футболиста в состав сине-бело-голубых стало известно 6 октября. Ранее он выступал за лиссабонский "Спортинг". Контракт с игроком рассчитан на пять лет, до конца сезона-2024/25.

Неделю назад в своем Instgram Вендел написал о том, что "счастлив и замотивирован". 

Ранее стало известно о том, что "Зенит" сыграет со "Спартаком" на "Газпром Арене" 16 декабря. 

Фото: ФК "Зенит" / VK 

Теги: вендел, зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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