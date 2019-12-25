"Зенит" сыграет со "Спартаком" на "Газпром Арене" 16 декабря

После этого матча чемпионат России по футболу прервется на зимнюю паузу.

Ответный матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" во втором круге чемпионата России состоится 16 декабря. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" состоится на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арене". Начало игры в 20:00. После этого матча чемпионат прервется на зимнюю паузу.

В настоящий момент в чемпионате сыграно по 10 туров. Лидерами турнирной таблицы с 21 очками являются "Зенит" и "Спартак". В первом круге команды сыграли вничью, забив в ворота друг другу по одному мячу.

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Фото: fc-zenit.ru