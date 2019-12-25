Трансляцию матча "Зенит" – "Спартак" посмотрели более 3,5 млн человек

Эта цифра стала рекордной в этом году.

Трансляцию матча между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" посмотрели более 3,5 млн зрителей. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Игра состоялась в рамках 10-го тура РПЛ 3 октября на стадионе "Открытие Арена". Общий охват аудитории составил 3 млн 703 тысячи зрителей. Эта цифра стала рекордной в этом году. В период с 18:28 до 20:57 мск "Матч ТВ" по просмотрам занял первое место среди всех телеканалов как в Москве, так и по всей стране.

Игра между "Зенитом" и "Спартаком" закончилась ничьей – команды обменялись одним голом. Несмотря на это, они по-прежнему являются лидерами турнирной таблицы.

Ранее мы писали, что Далер Кузяев остается в "Зените".

Фото: fc-zenit.ru