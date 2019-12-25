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Азмун попал в топ-5 самых дорогих футболистов Азии
Сегодня, 10:06
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Alena_Zinovieva

Азмун попал в топ-5 самых дорогих футболистов Азии

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Стоимость нападающего "Зенита" оценили в 18 млн евро.

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун попал в пятерку самых дорогих футболистов из стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на рейтинг портала Transfermarkt.

Стоимость 25-летнего нападающего оценили в 18 млн евро. Он поделил 4 и 5 место с игроком итальянской "Болоньи" Такехиро Томиясу.

Первую строчку занял южнокорейский футболист лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Его стоимость оценили в 64 млн евро. В тройке лидеров также оказались японский полузащитник испанского "Вильярреала" Такефуса Кубо (30 млн евро) и южнокорейский полузащитник испанской "Валенсии" Ли Кан Ин (20 млн евро).

Ранее мы писали, что суд оштрафовал "Спартак" за нарушение санитарного режима.

Фото: Instagram / sardar_azmoun

Теги: зенит, сердар азмун, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Картина дня,

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