Азмун попал в топ-5 самых дорогих футболистов Азии

Стоимость нападающего "Зенита" оценили в 18 млн евро.

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун попал в пятерку самых дорогих футболистов из стран, входящих в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на рейтинг портала Transfermarkt.

Стоимость 25-летнего нападающего оценили в 18 млн евро. Он поделил 4 и 5 место с игроком итальянской "Болоньи" Такехиро Томиясу.

Первую строчку занял южнокорейский футболист лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Его стоимость оценили в 64 млн евро. В тройке лидеров также оказались японский полузащитник испанского "Вильярреала" Такефуса Кубо (30 млн евро) и южнокорейский полузащитник испанской "Валенсии" Ли Кан Ин (20 млн евро).

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Фото: Instagram / sardar_azmoun