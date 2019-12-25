Суд оштрафовал "Спартак" за нарушение санитарного режима

Роспотребнадзор зафиксировал 20 700 болельщиков.

Тушинский суд Москвы оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей за нарушение санитарного режима во время домашнего матча с петербургским "Зенитом". В решении сказано, что было зафиксировано нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер.

По протоколу, игру 3 октября в столице посетили 17 150 зрителей. При этом Роспотребнадзор зафиксировал 20 700 болельщиков. Максимально арена вмещает 45 тысяч человек. Это означает, что болельщики во время игры нарушали санитарно-эпидемиологические нормы — не соблюдали социальную дистанцию, не соблюдали масочно-перчаточный режим.

Ранее мы писали, что "Зенит" открыл онлайн-продажу билетов и абонементов на Лигу Чемпионов УЕФА.

Фото: pixabay.com