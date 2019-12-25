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"Зенит" открыл онлайн-продажу билетов и абонементов на Лигу Чемпионов УЕФА
Сегодня, 15:52
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"Зенит" открыл онлайн-продажу билетов и абонементов на Лигу Чемпионов УЕФА

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Стоимость билетов для начинается от 400 рублей.

"Зенит" запустил продажу билетов и абонементов на Лигу Чемпионов. Приобрести их можно только онлайн, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Минимальная стоимость билетов на домашние матчи с "Брюгге" и "Лацио" составляют 400 рублей. Максимальная цена — 4 тыс. рублей. Стоимость билетов на игру с "Боррусией" варьируется от 500 до 5,2 тыс.рублей. Один билет в комфортабельной бизнес зоне может достичь 80 тыс. рублей.
  
Cтоимость детских билетов — от 200 рублей.

Также болельщики могут купить онлайн-абонемент на все три матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. 

Ранее гендиректор "Зенита" оценил трансферную кампанию клуба перед футбольной Лигой чемпионов. 

Фото: Piter.TV

Теги: абонемент, зенит, матч
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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