"Зенит" открыл онлайн-продажу билетов и абонементов на Лигу Чемпионов УЕФА

Стоимость билетов для начинается от 400 рублей.

"Зенит" запустил продажу билетов и абонементов на Лигу Чемпионов. Приобрести их можно только онлайн, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Минимальная стоимость билетов на домашние матчи с "Брюгге" и "Лацио" составляют 400 рублей. Максимальная цена — 4 тыс. рублей. Стоимость билетов на игру с "Боррусией" варьируется от 500 до 5,2 тыс.рублей. Один билет в комфортабельной бизнес зоне может достичь 80 тыс. рублей.



Cтоимость детских билетов — от 200 рублей.

Также болельщики могут купить онлайн-абонемент на все три матча группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Ранее гендиректор "Зенита" оценил трансферную кампанию клуба перед футбольной Лигой чемпионов.

Фото: Piter.TV