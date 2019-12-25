В Петербург поступила самая крупная партия вакцины от коронавируса

В каждом комплекте по 2 ампулы.

В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" — 137 400 комплектов доз. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Партия оказалась самой большой за все время. "Спутник V" остается самой многочисленной вакциной в городе, хотя, по словам губернатора, в городе сформирован основательный запас разных видов вакцин.

Записаться на прививку можно по телефону "122", на портале Горздрав, портале Госуслуг, через колл-центры поликлиники. Где-то запись не требуется, например, в шатрах вакцинации на улице. Один из таких открылся сегодня у станции метро "Приморская".

За последние сутки прививку от коронавируса в Петербурге сделали 28172 человека. Из них 20 070 завершили цикл вакцинации. На данный момент в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации.

Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга