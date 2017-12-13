В Петербург не пустили Египетские апельсины с мухами

Было задержано более 435 тонн апельсинов.

Сегодня, 27 февраля, сотрудники Россельхознадзора задержали более 435 тонн египетских апельсинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В порту Санкт-Петербурга на фитосанитарном контрольном посту 2Угольная гавань" должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии свежих апельсинов были выявлены живые насекомые, по морфологическим признакам схожие с Ceratitis capitata Wied.- средиземноморской плодовой мухой. Гласит сообщение пресс-службы

Сообщается, что 435,75 тонн цитрусовых должны пройти процедуру обеззараживания. Это связано с целью предотвращения распространения карантинного организма на территории Евразийского экономического союза. Только после этого апельсины могут допустить к продаже.

Ранее сообщалось, что по распоряжению Россельхознадзора, в Ленобласти было уничтожено порядка 600 кг пекинской капусты и яблок, доставленных с Украины.