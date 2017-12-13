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В Петербург не пустили Египетские апельсины с мухами
Вчера, 22:22
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ProkVad
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В Петербург не пустили Египетские апельсины с мухами

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Было задержано более 435 тонн апельсинов.

Сегодня, 27 февраля, сотрудники Россельхознадзора задержали более 435 тонн египетских апельсинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В порту Санкт-Петербурга на фитосанитарном контрольном посту 2Угольная гавань" должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии свежих апельсинов были выявлены живые насекомые, по морфологическим признакам схожие с Ceratitis capitata Wied.- средиземноморской плодовой мухой.

Гласит сообщение пресс-службы

Сообщается, что 435,75 тонн цитрусовых должны пройти процедуру обеззараживания. Это связано с целью предотвращения распространения карантинного организма на территории Евразийского экономического союза. Только после этого апельсины могут допустить к продаже. 

Ранее сообщалось, что по распоряжению Россельхознадзора, в Ленобласти было уничтожено порядка 600 кг пекинской капусты и яблок, доставленных с Украины.

 

 

Теги: апельсины , египет , россельхознадзор , санкции , спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Мировые новости

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