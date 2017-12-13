В Ленобласти были уничтожены санкционные товары с Украины

В Ленобласти уничтожили порядка 600 кг пекинской капусты и яблок, доставленных с Украины.

В Ленобласти на одной из плодоовощных баз было обнаружено 624 килограммов продукции, которая запрещена к ввозу в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Уточняется, что правоохранительные и контрольно-надзорные органы получили информацию о случившемся для того, чтобы выявить источники поступления запрещенных товаров, среди которых находилась пекинская капуста и яблоки из Украины.

Согласно информации на этикетках, которыми были промаркированы коробки с выявленной пекинской капустой и яблоками, страна происхождения фруктов – Украина. Товаросопроводительные документы и документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние продукции, не были предъявлены. Говорится в сообщении пресс-службы

Вся продукция была изъята и уничтожена.