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Более 1,8 тонны санкционки уничтожили в Петербурге за 2021 год
Сегодня, 13:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Более 1,8 тонны санкционки уничтожили в Петербурге за 2021 год

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Также за прошлый год сотрудники таможни выявили более 11 тысяч единиц контрафактной продукции

В 2021 году Санкт-Петербургская таможня возбудила более 5 600 административных и 51 уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За прошлый год сотрудники таможни выявили более 11 тысяч единиц контрафактной продукции, среди которых 6,5 тысячи игрушек-головоломок. На территорию РФ пытались незаконно ввезти носки, покрывала и др.

Также за 2021 год на петербургской таможне пресекли ввоз 1,8 тонны сыра, масла и мяса из ЕС. Продукцию изъяли.

Фото: Санкт-Петербургская таможня

Теги: санкционные товары, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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