Эксперт прокомментировал разрешение трем российским портам провозить "санкционку"

Товары задерживаться в РФ не будут.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали новость о том, что через три российских порта будут проходить транзитом санкционные товары.

Эксперты отмечают, что решение было лишь делом времени, так как в прошлом году был одобрен транзит через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска. Так как грузы идут с навигационными пломбами, то риск нарушения российского продуктового эмбарго в ходе этих перевозок является минимальным. Таком образом, Россия сможет заработать на своих логистических мощностях. Это будет не лишним подспорьем для экономики в период пандемии.

Напомним, санкционные товары будут проходить через Большой порт Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт.

Фото: Pexels