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В Петербург не пустили 50 тонн зараженных апельсинов из Африки
Сегодня, 18:31
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В Петербург не пустили 50 тонн зараженных апельсинов из Африки

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Цитрусовых обеззаразили методом фумигации.

В Петербург не пустили 50 тонн апельсинов, которые были заражённы плодовой мухой. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора в воскресенье, 4 июля.

Как рассказали в Россельхознадзоре, при проверке в морском порту Петербурга инспекторы обнаружили в апельсинах живые личинки средиземноморских плодовых мух. Заражение продукции было подтверждено лабораторными исследованиями.

Апельсины приехали из Египта и ЮАР и предназначались для двух предприятий оптовой торговли из Петербурга и Краснодарского края. Цитрусовых обеззаразили методом фумигации.

Недавно, мы писали, что что в Петербург не пустили более 166 тонн мандаринов с личинками мух. Мандарины должны быть обезврежены или уничтожены.

Ранее Piter.tv сообщал, в Петербург привезли 40 тонн грецких орехов. Продукция была отправлена фирмой, зарегистрированной в находящемся на западе Аргентины городе Сан-Хуан.

Фото: pixabay.com

Теги: апельсины, мухи, россельхознадзор
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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