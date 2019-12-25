В Петербург из московских обсерваторов вернутся 70 местных жителей

Ранее они вернулись из других стран.

Сегодня, 13 апреля, в Северную столицу вернутся 70 петербуржцев и жителей Ленобласти, которые вынуждены были находиться в обсерваторах Москвы и Московской области. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Граждане вернулись из-за границы в столичные аэропорты. Им необходимо было 14 дней находиться на карантине.

Сначала прибывших отвезут в обсерватор в Курортном районе. Их осмотрят врачи, сотрудники Роспотребнадзора, а также расскажут о необходимости соблюдения режима самоизоляции. После этого петербуржцев развезут по домам. Те, у кого нет возможности самоизолироваться, могут остаться в обсерваторе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Северную столице прибудет вывозной рейс из Мадрида и Нью-Йорка.

Фото: ВК/ Комитет по здравоохранению Петербурга