Петербурженка выиграла суд у Роспотребнадзора после незаконного заточения в обсерваторе

Тайланд не входил в список тех стран, для которых требовалась также рекомендательная самоизоляция.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по административному иску Ирины Арустамян к Роспотребнадзору по Петербурге и его главе Наталии Башкетовой. Постановление ведомство, согласно которому женщину поместили в обсерватор после поездки в Тайланд в марте 2020-го года, признали незаконным. Об этом 13-го января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец указала, что 15 марта она вернулась в Петербург из Тайланда, а 24 марта было вынесено постановление о ее изоляции в обсерватор. Женщина отметили, что в дату ее приезда еще не было обязательной изоляции после прибытия из-за границы. Она носила рекомендательный характер и относилась к тем, кто прибыл из конкретных стран. Среди них были Китай, Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания, но Тайланда не было. Таким образом, петербурженка не нарушила какие-либо требования.

Из пансионата "Заря" Арустамян выписали 2-го апреля, тест на коронавирус был отрицательным. Следственный отдел по Выборгскому району отказался возбуждать уголовное дело .

Суд установил, что насильное помещение в обсерватор было незаконным.

Фото: ВК/ Комитет по здравоохранению Петербурга