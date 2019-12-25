В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что рейс из Нью-Йорка с россиянами на борту сделает остановку в Пулково. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минкомсвязи РФ.
Ранее рейс планировалось совершить исключительно в Москве.
"Рейс №SU103 изменил путь следования",
—сказано в сообщении.
Известно, что рейс состоится во вторник, 14 апреля. Планируется, что самолет совершит посадку в Пулково. Вылет намечен на 19.20 по Московскому времени.
Ранее мы сообщали о том, что рейс "Аэрофлота" поможет петербуржцам вернуться из Мадрида.
Фото:pixabay
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