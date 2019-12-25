Ранее рейс планировалось совершить исключительно в Москве.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что рейс из Нью-Йорка с россиянами на борту сделает остановку в Пулково. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

Ранее рейс планировалось совершить исключительно в Москве.

"Рейс №SU103 изменил путь следования", —сказано в сообщении.

Известно, что рейс состоится во вторник, 14 апреля. Планируется, что самолет совершит посадку в Пулково. Вылет намечен на 19.20 по Московскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что рейс "Аэрофлота" поможет петербуржцам вернуться из Мадрида.

Фото:pixabay