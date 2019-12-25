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Рейс из Нью-Йорка с россиянами на борту сделает остановку в Пулково
Сегодня, 18:16
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IRINA_CHALKINA

Рейс из Нью-Йорка с россиянами на борту сделает остановку в Пулково

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Ранее рейс планировалось совершить исключительно в Москве.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что рейс из Нью-Йорка с россиянами на борту сделает остановку в Пулково. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

Ранее рейс планировалось совершить исключительно в Москве. 

"Рейс №SU103 изменил путь следования",

—сказано в сообщении.

Известно, что рейс состоится во вторник, 14 апреля. Планируется, что самолет совершит посадку в Пулково. Вылет намечен на 19.20 по Московскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что рейс "Аэрофлота" поможет петербуржцам вернуться из Мадрида.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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