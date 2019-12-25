За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 38 тысяч человек

С начала октября волонтеры доставили гуманитарную помощь 30506 людям.

За последние сутки в Петербурге протестировали на COVID-19 38497 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 2593 человека. Из них 29 человек ― в обсерваторе, 2008 ― контактные, 556 ― на самоизоляции.

Операторы обработали 1328 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что районы начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса.

Фото: Piter.TV