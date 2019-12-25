На вывозном рейсе из Мадрида в Петербург вернутся 20 человек

После этого самолет отправится в Москву.

Стало известно о том, что в Петербург из Мадрида вывозным рейсом вернутся 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее Piter.TV cообщил о том, что рейс "Аэрофлота" поможет туристам из Петербурга вернуться домой. На данный момент борт уже вылетел в Россию из Испании.

Он приземлится в Петербурге, а затем отправится в Москву. В Северной столице выйдут всего 20 петербуржцев и жителей Ленинградской области. Всех пассажиров встретят специалисты Роспотребнадзора, медики, полицейские и представители комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Все прибывшие пройдут врачебный осмотр и сдадут анализы. Они должны будут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней. Пассажиров развезут по домам. Жителей других регионов доставят в обсерватор в Курортном районе.

Всего со 2 апреля в Петербург было совершено 5 вывозных рейсов. На них домой вернулись 548 россиян.

Фото: vk.com/pulkovo_led