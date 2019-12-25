Рейс "Аэрофлота" поможет петербуржцам вернуться из Мадрида

В настоящий момент на сайте Госуслуг открыта регистрация на соответствующий рейс.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что рейс "Аэрофлота" поможет туристам из Петербурга вернуться из Мадрида. Об этом сообщают "РИА новости".

Отмечается, что изначально самолет должен был вылететь в Москву. Однако на рейс зарегистрировалось мало россиян, поэтому было принято решение совершить вылет в Северную столицу.

По данным посольства, сейчас в Испании находится около тысячи россиян. В настоящий момент на сайте Госуслуг открыта регистрация на соответствующий рейс.

Ранее мы сообщали о том, что с утра индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,4 балла.

Фото:pixabay