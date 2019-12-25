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С утра индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,4 балла
Сегодня, 9:07
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nastya960

С утра индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,4 балла

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На первом месте среди городов-миллионников – Воронеж.

По данным сервиса Яндекса "Индекс самоизоляции",  в 7:00 Петербург находится на втором месте с 4,4 балла (большинство людей дома). Обгоняет Северную столицу Воронеж с 4,5 балла, тройку лидеров замыкает столица с 4,3 балла. 

При этом, в этот же период времени индекс самоизоляции до коронавируса составлял 4,2 балла. То есть, скорее всего, в это время петербуржцы только просыпаются или собираются пойти на работу. Именно поэтому сейчас индекс имеет такие большие значения. Возможно, в течение дня он снова опустится до 3 баллов и ниже, как это было на прошлой неделе. При этом напоминаем, что за нарушение самоизоляции грозят штрафы. 

Фото: Яндекс ("Индекс самоизоляции")

Теги: самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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