С утра индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,4 балла

На первом месте среди городов-миллионников – Воронеж.

По данным сервиса Яндекса "Индекс самоизоляции", в 7:00 Петербург находится на втором месте с 4,4 балла (большинство людей дома). Обгоняет Северную столицу Воронеж с 4,5 балла, тройку лидеров замыкает столица с 4,3 балла.

При этом, в этот же период времени индекс самоизоляции до коронавируса составлял 4,2 балла. То есть, скорее всего, в это время петербуржцы только просыпаются или собираются пойти на работу. Именно поэтому сейчас индекс имеет такие большие значения. Возможно, в течение дня он снова опустится до 3 баллов и ниже, как это было на прошлой неделе. При этом напоминаем, что за нарушение самоизоляции грозят штрафы.

Фото: Яндекс ("Индекс самоизоляции")