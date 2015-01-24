Циклон Sue 15 ноября принесет в Петербург мокрый снег

По словам Колесова, снег некоторое время будет оставаться на земле, потому что температура воздуха довольно низкая.

Циклон Sue во вторник, 15 ноября, принесет в Петербург мокрый снег, который будет идти большую часть дня. Об этом рассказал главный синоптик Гидромецентра Александра Колесова.

По словам Колесова, снег некоторое время будет оставаться на земле, потому что температура воздуха довольно низкая. Ночью температура воздуха будет 0…+2 градуса, днем столбики термометра покажут 1…3 градуса тепла при облачной погоде. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду на акваториях залива и Невской губы

Вторая половина недели будет более прохладной, чем первая половина и уже в пятницу не исключено, что температуры по Ленобласти будут совсем низкие. Днём по-прежнему около нуля градусов.

Ранее в Ленобласти 15 ноября ожидается налипание мокрого снега. На востоке Ленобласти ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный, днем переходящий к восточному, северо-восточному 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днем -3...+2 градуса. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, на дорогах ожидается сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

Фото: Piter.tv

