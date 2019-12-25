Петербургских водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах

По прогнозам синоптиков, на этой неделе возможны осадки в виде мокрого снега и заморозки.

На Петербург надвигается похолодание и заморозки. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений от наводнений.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе возможны осадки в виде мокрого снега. При холодном ветре на открытом пространстве Финского залива возможно внезапное обледенение отдельных участков автодороги

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области также напомнили о соблюдении ПДД. Из-за морозов снижается сцепление шин с дорогой, поэтому необходимо как можно скорее сменить резину автомобилей на зимнюю. Также необходимо приобрести незамерзающую омывающую жидкость, соблюдать скорость и дистанцию.

Утром на Суздальском проспекте произошло массовое ДТП с семью автомобилями.

Фото: Piter.tv