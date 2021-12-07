На Суздальском проспекте произошло массовое ДТП с семью автомобилями

Объехать аварию можно по левому ряду.

Утром 14 ноября на Суздальском проспекте произошло массовое ДТП. Но направлению от проспекта Культуры в сторону проспекта Энгельса столкнулись сразу семь автомобилей.

По предварительной информации от свидетелей ДТП, причиной аварии стала скользкая дорога после ночных заморозков. Объехать аварию можно по левому ряду. При этом, по данным Яндекс.Карт, в 11:00 на данном участке дороги нет затора.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП (Ольга Бессарабова)