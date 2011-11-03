3 человека погибли при столкновении внедорожника и легковушки в Кингисеппском районе

Водитель Mitsubishi выехал на "встречку" и столкнулся с Opel Astra.

Вечером воскресенья, 13 ноября, в Кингисеппском районе Ленобласти произошла смертельная авария. Как стало известно Piter.TV, внедорожник MITSUBISHI PAJERO выехал на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с иномаркой Opel Astra.

ДТП зафиксировано на 74 км а/д "Петергоф-Кейкино". За рулём внедорожника находился 67-летний мужчина. Автомобилем Opel управлял 38-летний водитель, его иномарка улетела в кювет.

В результате ДТП погибли трое – 50-летняя пассажирка MITSUBISHI, 30-летний пассажир и 38-летний водитель Opel. Водитель и пассажиры внедорожника 64 и 47 лет в тяжелом состоянии госпитализированы в Кингисеппскую МБ.

Ранее мы сообщили о том, что около деревни Нарядово произошло смертельное ДТП.

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области