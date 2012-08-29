В Ленобласти 15 ноября ожидается налипание мокрого снега

На дорогах сложная обстановка.

В Ленинградской области во вторник, 15 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе Ленобласти ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами сильные. Ветер ночью юго-западный, южный 3-8 м/с, днем переходящий к северо-восточному, северному 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса.

На востоке Ленобласти ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, ночью местами небольшие, днем местами сильные. Ветер юго-западный, южный, днем переходящий к восточному, северо-восточному 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днем -3...+2 градуса.

В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, на дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

Фото: МЧС; pxhere.com